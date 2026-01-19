MOL подписала соглашение с "Газпром нефтью" о выкупе 56,15% акций сербской NIS

Сделка может быть закрыта до 31 марта

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Венгерская MOL подписала обязывающее соглашение с российской "Газпром нефтью" о приобретении 56,15% акций сербской NIS, сделка может быть закрыта до 31 марта при одобрении властей США и Сербии. Об этом говорится в сообщении венгерского холдинга.

"Группа компаний MOL подписала юридически обязывающее соглашение с "Газпром нефтью" о приобретении 56,15% акций сербской корпорации "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS). Как только сделка будет завершена, MOL возьмет на себя значительные права контроля и обязанности акционера в компании, управляющей единственным в Сербии нефтеперерабатывающим заводом, что еще больше укрепит ее присутствие на энергетическом рынке Центральной и Юго-Восточной Европы", - сказано в сообщении. Стороны рассчитывают закрыть сделку до 31 марта, но она потребует одобрение OFAC США и властей Сербии.

MOL также ведет переговоры с эмиратской ADNOC о присоединении к владельцам NIS в качестве миноритарного акционера, намереваясь сохранить свой контрольный пакет в сербской компании, заявил председатель правления и генеральный директор MOL Group Жолт Эрнади, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что "Газпром" и венгерский концерн MOL согласовали условия сделки по NIS, Белград повысит свою долю в компании на 5%. По словам главы сербского Минэнерго, в ближайшее время участники переговоров представят условия сделки Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Она добавила, что "ожидается участие в сделке партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов". По словам министра, сделка должна быть завершена не позднее 24 марта.

Владельцы NIS вынуждены продавать свои активы, поскольку оказались под американскими санкциями. В январе 2025 года Минфин США включил сербскую компанию в санкционный список вместе с ее мажоритарным акционером "Газпром нефтью". После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября того же года. Минэнерго Сербии сообщило 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили Соединенные Штаты о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. 31 декабря 2025 года NIS получила лицензию Минфина США на продолжение работы до 23 января 2026 года.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, а также в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии и Румынии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).