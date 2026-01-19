Эксперт Куртев: Киев импортирует из ЕС меньше электроэнергии, чем позволяют сети

По его словам, энергосистема Украины работает с дефицитом мощности

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Украина импортирует из стран Евросоюза меньше электроэнергии, чем позволяет пропускная способность межгосударственных связей. Об этом заявил украинский энергетический эксперт Виктор Куртев.

По словам Куртева, энергосистема Украины работает с дефицитом мощности: разница между пиковым потреблением и генерацией составляет примерно 4 500 МВт. Еще 500-1 900 МВт в разное время суток Украина импортирует из ЕС.

"Техническая пропускная способность межгосударственных связей составляет 2 400 МВт, однако она не используется полностью. Причины - повреждение внутренних магистральных сетей, ограниченная возможность передачи мощности от западных связей к центрам потребления, а также ценовая конъюнктура на смежных рынках", - пояснил эксперт в интервью агентству "Телеграф".

В понедельник первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль поручил энергетической компании "Укрэнерго" увеличить технические возможности для импорта электроэнергии.

В настоящее время в энергетике Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Во всех регионах страны ежедневно происходят многочасовые отключения света. В случае возникновения перегрузки сети применяют аварийные отключения, их продолжительность не ограничена. В связи с этим супермаркеты, кафе и рестораны приостанавливают работу, а школы в ряде областей продлевают каникулы или переходят на дистанционное обучение. Украина пытается нарастить импорт электроэнергии из Европы, однако ранее министерство энергетики страны сообщало, что возможности для этого ограничены и они могут закрыть примерно около 2 ГВт дефицита.

На Украине при этом сохраняется холодная погода, в Киеве температура воздуха около минус девяти градусов днем и до минус 14 ночью. Отключения света длятся до 20 часов в сутки, в некоторых районах Киева, Днепропетровска и Одессы, согласно сообщениям украинских СМИ, света нет по несколько дней. В ряде случаев вместе с электричеством пропадает водоснабжение и отопление.