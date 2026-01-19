Росатом скоро приступит к холодно-горячей обкатке энергоблока №1 АЭС "Аккую"

Это важнейший этап пусконаладочных работ, предшествующий физическому пуску энергоблока

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Росатом в ближайшее время планирует начать финальный контрольный этап работ перед пуском блока №1 АЭС "Аккую", возводимой в Турции, - холодно-горячую обкатку, проинформировала пресс-служба госкорпорации.

Сообщается, что 19 января генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар посетили площадку сооружения АЭС "Аккую". В ходе рабочего визита стороны обсудили текущий статус реализации проекта и ключевые задачи по подготовке к вводу в эксплуатацию блока № 1. Гости ознакомились с ходом работ на основных объектах первого пускового комплекса, посетили блочный пункт управления первого энергоблока, где в плановом режиме уже работают сотрудники оперативной смены АЭС.

"Одно из ключевых направлений работ - подготовка к эксплуатации первого блока АЭС. В настоящее время ведется пусконаладка и комплексная проверка всех систем. В ближайшее время планируется реализовать финальный контрольный этап перед пуском блока - холодно-горячую обкатку", - сообщает госкорпорация. Отмечается, что работы продолжаются на объектах всех четырех энергоблоков и вспомогательных сооружениях - всего в составе проекта предусмотрено возведение 560 зданий и сооружений, представляющих собой масштабный инфраструктурный комплекс.

Холодно-горячая обкатка - важнейший этап пусконаладочных работ, предшествующий физическому пуску энергоблока: проводится опробование системы защиты первого и второго контуров от превышения давления, ведут испытания работы главных циркуляционных насосов, проверяется система управления защит реакторной установки. Она проводится для подтверждения надежной и безопасной эксплуатации энергоблока.

"Можно сказать, что мы находимся сейчас на финишной прямой пуска. Обеспечена устойчивая связь с энергосистемой Турции. Задача текущего года - проведение всех необходимых процедур под надзором турецкого и российского регуляторов по подготовке к выработке первой электроэнергии", - приводятся в сообщении слова Лихачева.

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект АЭС "Аккую" состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый на основе организационно-экономической модели Build-Own-Operate.