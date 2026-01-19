Один из богатейших людей мира купит долю "Лукойла" в проекте в Мексике

Сумма сделки составит $270 млн

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Мексиканская Grupo Carso миллиардера Карлоса Слима договорилась о покупке у "Лукойла" компании Fieldwood Mexico, владеющей долями в месторождениях Ichalkil и Pokoch, говорится в сообщении группы. Для завершения сделки необходимо одобрение властей Мексики и США.

Сумма сделки составит $270 млн, также компания погасит $330 млн задолженности. Эта сумма и условия оплаты могут быть скорректированы при закрытии сделки. Входящая в Grupo Carso компания Zamajal подписала обязывающее соглашение с Lukoil International Upstream Holding и Lukoil International Holding GMBH о приобретении 100% Fieldwood Mexico после выполнения ряда условий, в том числе получения соглашений.

Покупку должны одобрить мексиканские власти, в том числе Национальная антимонопольная комиссия и Министерство энергетики. Кроме того, необходимо прямое разрешение управления по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC).

Fieldwood Mexico является оператором и владельцем 50%-й доли в месторождениях Ichalkil и Pokoch (блок 4) у побережья штата Кампече на шельфе Мексиканского залива. Входящая в Grupo Carso Zamajal с 2024 года владеет компанией Petrobal Upstream Delta 1,которой принадлежат оставшиеся 50% в блоке 4.

ТАСС направил запрос в "Лукойл".

Сделка позволит Grupo Carso не только получить контроль в проекте, но и подтвердить приверженность сектору добычи углеводородов Мексики, говорится в сообщении.

О проекте

"Лукойл" в феврале 2022 года закрыл сделку по покупке 50-процентной операторской доли участия в 4 блоке, сумма сделки составила $435 млн плюс фактически понесенные с 1 января 2021 до даты закрытия расходы в размере около $250 млн. Добыча на проекте была начата в четвертом квартале 2021 года. Блок 4 включает два участка общей площадью 58 кв. км на шельфе Мексиканского залива в 42 км от берега, на нем расположены два нефтяных месторождения - Ichalkil и Pokoch - с извлекаемыми запасами углеводородов 564 млн баррелей нефтяного эквивалента, более 80% из которых нефть. Блок 4 реализуется на условиях соглашения о разделе продукции, подписанного в 2016 году сроком на 25 лет с возможностью продления на срок до 10 лет.