Энергоснабжение собственных нужд ЗАЭС обеспечили в полном объеме

Для этого используют внешние линий "Днепровская" и "Ферросплавная-1", указал директор Росатома Алексей Лихачев

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Энергоснабжение собственных нужд Запорожской АЭС в полном объеме обеспечено от внешних линий - "Днепровской" и "Ферросплавной-1", сообщает пресс-служба Росатома.

"В настоящий момент энергоснабжение собственных нужд Запорожской АЭС в полном объеме обеспечено от обеих внешних линий - "Днепровской" и "Ферросплавной-1". Это существенно повышает надежность энергоснабжения станции", - приводит пресс-служба слова генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева.