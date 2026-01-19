Энергоснабжение собственных нужд ЗАЭС обеспечили в полном объеме
Редакция сайта ТАСС
16:45
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Энергоснабжение собственных нужд Запорожской АЭС в полном объеме обеспечено от внешних линий - "Днепровской" и "Ферросплавной-1", сообщает пресс-служба Росатома.
"В настоящий момент энергоснабжение собственных нужд Запорожской АЭС в полном объеме обеспечено от обеих внешних линий - "Днепровской" и "Ферросплавной-1". Это существенно повышает надежность энергоснабжения станции", - приводит пресс-служба слова генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева.