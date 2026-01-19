РФ одобрила проект соглашения с Бенином об упрощенном заходе судов в республику

В распоряжении кабмина поручается российскому военному ведомству провести переговоры с бенинской стороной

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Правительство России одобрило представленный Минобороны проект соглашения с Республикой Бенин об упрощенном порядке захода российских военных кораблей в порты республики. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИД России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации и предварительно проработанный с бенинской стороной проект Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Бенин об упрощенном порядке захода военных кораблей Российской Федерации в порты Республики Бенин", - говорится в документе.

В распоряжении поручается российскому военному ведомству провести переговоры с бенинской стороной. "По достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - указывается там.