"Газпром нефть" подтвердила факт подписания с MOL соглашения по продаже акций сербской NIS

В венгерском холдинге отметили, что сделка может быть закрыта до 31 марта, но она потребует одобрение OFAC США и властей Сербии

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. "Газпром нефть" подтвердила информацию о подписании с венгерской MOL соглашения о намерениях по продаже пакета акций сербской NIS, сообщили ТАСС в российской компании.

"Газпром нефть" подтверждает факт подписания с MOL соглашения о намерениях по продаже пакета акций сербской компании NIS", - отметили в компании.

Ранее венгерская MOL сообщила о подписании обязывающего соглашения с российской "Газпром нефтью" о приобретении акций сербской NIS. В венгерском холдинге отметили, что сделка может быть закрыта до 31 марта, но она потребует одобрение OFAC США и властей Сербии.

MOL также ведет переговоры с эмиратской ADNOC о присоединении к владельцам NIS в качестве миноритарного акционера, намереваясь сохранить свой контрольный пакет в сербской компании, заявил председатель правления и генеральный директор MOL Group Жолт Эрнади.

О ситуации с NIS

Ранее министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что "Газпром" и венгерский концерн MOL согласовали условия сделки по NIS, Белград повысит свою долю в компании на 5%. По словам главы сербского Минэнерго, в ближайшее время участники переговоров представят условия сделки Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. По словам министра, сделка должна быть завершена не позднее 24 марта.

Владельцы NIS вынуждены продавать свои активы, поскольку оказались под американскими санкциями. В январе 2025 года Минфин США включил сербскую компанию в санкционный список вместе с ее мажоритарным акционером "Газпром нефтью". После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября того же года. Минэнерго Сербии сообщило 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили Соединенные Штаты о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. 31 декабря 2025 года NIS получила лицензию Минфина США на продолжение работы до 23 января 2026 года.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, а также в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии и Румынии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).