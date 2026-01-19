Российский рынок акций закрылся в "зеленой" зоне

Долларовый индекс РТС вырос на 0,7%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в понедельник вырос на 0,6%, до 2 750,25 пунктов, долларовый индекс РТС поднялся на 0,7% - до 1 114,2 пункта. Курс юаня снизился на 2 копейки, до 11,14 рубля.

"Индекс Мосбиржи в понедельник после неуверенного старта набрал обороты и подрос в район 2 750 пунктов. Ожидания новых событий на геополитическом фронте подпитывают покупательскую активность", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

Лидерами роста на фондовом рынке, по словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, оказались акции "Фармсинтеза" (+4,16%), "Селигдара" (+2,87%), "Алросы" (+2,85%) и бумаги "Русгидро" (+2,12%).

Лидерами понижения, по его словам , стали акции "Россетей" (-1,43%), "М.Видео" (-1,29%), "Интер РАО" (-1,18%) и "префы" "Мечела" (-0,97%).

Прогноз на 20 января

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 20 января - 2 700 - 2 800 пунктов. Краткосрочные прогнозы по курсу рубля к доллару - 77-79 рублей, к юаню - 11-11,3 рубля.

Как считают во Freedom Finance Global, во вторник индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на вторник - 77-79 рублей, 89-91 рубль и 11-11,5 рубля соответственно.

По данным главы аналитического департамента "Цифра брокер" Наталии Пырьевой, укрепление российского рубля может продолжиться в ближайшие дни, учитывая повышенный объем предложения валюты на продажу со стороны регуляторов, а также даты Единого налогового платежа, которая приходится на 28 января 2026 года.