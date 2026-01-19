Доля Ростеха в ГК "Элемент" составляет 41,6%

Проект развития микроэлектронных активов стратегически важен, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Участие госкорпорации "Ростех" в проекте развития микроэлектронных активов сохраняет актуальность, сейчас ее доля в российском производителе ГК "Элемент" составляет 41,6%, заявили в Ростехе.

"Наши перспективные проекты тесно увязаны с дальнейшими успехами в сфере микроэлектроники. Поэтому проект развития микроэлектронных активов стратегически важен для нас, участие госкорпорации в нем сохраняет свою актуальность. С момента создания группы «Элемент» в ее состав входят более десятка наших предприятий, в настоящий момент доля Ростеха в «Элементе» составляет 41,6%", - говорится в сообщении.

"Ростех работает в высокотехнологичных отраслях и является, пожалуй, крупнейшим потребителем микроэлектронных изделий в России. В самолетах и вертолетах, робототехнике, автомобилях, современных медицинских приборах, другой продукции, которую мы создаем, используются передовые компоненты", - отметили в госкорпорации.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщила, что сделка по продаже АФК "Система" доли в ГК "Элемент" "Сберу" закрыта накануне 2026 года. Сумма сделки оценивается примерно в 24 млрд руб., а стоимость всей компании - более чем в 50 млрд руб.

Группа компаний "Элемент" - это совместное предприятие АФК "Система" и госкорпорации "Ростех", созданное в 2019 году.