ТАСС: у Ростеха нет в планах продажи своей доли в ГК "Элемент"

Госкорпорации принадлежит 41,6% компании-производителя электроники

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" не планирует продавать свою долю в ГК "Элемент", сообщил ТАСС источник, близкий к Ростеху.

Доля госкорпорации в российском производителе электроники ГК "Элемент" составляет 41,6%, сообщили ранее в Ростехе.

"Корпорация не планирует продавать свою долю", - сказал собеседник агентства.

19 января газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщила, что сделка по продаже АФК "Система" доли в ГК "Элемент" Сберу закрыта накануне 2026 года. Сумма сделки оценивается примерно в 24 млрд рублей, а стоимость всей компании - более чем в 50 млрд рублей. Источник ТАСС, близкий к "Элементу", сообщил, что сделка - это вопрос ближайших дней.

Как заявили в Ростехе, участие госкорпорации в проекте развития микроэлектронных активов сохраняет актуальность.

Группа компаний "Элемент" - это совместное предприятие АФК "Система" и госкорпорации "Ростех", созданное в 2019 году.