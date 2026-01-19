"Шанинка" подала иск к Рособрнадзору с требованием отмены приостановки лицензии

Судебное заседание назначили на 16 февраля, говорится в соответствующем определении Арбитражного суда Москвы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") подала иск к Рособрнадзору с требованием отменить решение регулятора о приостановке действия лицензии вуза. Об этом сказано в соответствующем определении Арбитражного суда Москвы, с которым ознакомился ТАСС.

"Московская высшая школа социальных и экономических наук подала иск к Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки об отмене распоряжения от 16.12.2025 №1147-07 о приостановлении действия лицензии", - сказано в документе. Там указано, что судебное заседание по иску назначено на 15:10 мск 16 февраля.

Рособрнадзор приостановил действие лицензии "Шанинки" в декабре 2025 года по итогам внеплановой проверки, которая выявила ряд нарушений у вуза. Студентам предложили перейти в другие учебные заведения.

В апреле 2025 года "Шанинке" запретили принимать новых студентов. Вуз обжаловал это решение в суде, однако в его исковых требованиях было отказано. Как поясняли в Рособрнадзоре, запрет на прием новых учащихся был вызван тем, что "Шанинка" в установленные сроки не выполнила предписание об устранении нарушений, которое учебному заведению выдали в результате проверки в ноябре 2024 года.

В 2018 году вуз уже был лишен госаккредитации. Однако в 2020 году она была возвращена.