ИИ в 2026 году сможет использовать энергоресурсы соразмерные потребляемым РФ

Их энергопотребление приблизится к 1 050 тераватт-часам, отметил генеральный директор фонда "Природа и люди" Сергей Рыбаков

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Потребление энергии центрами обработки данных искусственного интеллекта (ИИ) значительно вырастет в 2026 году и приблизится к 1 050 тераватт-часам. Это делает их энергопотребление сопоставимым с уровнем крупнейших национальных экономик, например, России или Японии, сообщил ТАСС генеральный директор фонда "Природа и люди", программный директор дискуссионного клуба Vostok Сергей Рыбаков.

"Особое внимание уделяется вопросу создания новых центров обработки данных. По различным оценкам, в мире их уже тысячи - и это число, по прогнозам, в 2026 году удвоится. При этом потребление ими электроэнергии приблизится к 1 050 тераватт-часам, что делает их энергопотребление сопоставимым с уровнем крупнейших национальных экономик, например, Японии или России", - сказал Рыбаков.

По оценкам исследователей, к 2028 году объем электроэнергии, используемой для конкретных задач ИИ, вырастет до 165-326 тераватт-часов в год. Это больше, чем вся электроэнергия, используемая центрами обработки данных в США - этого объема достаточно для обеспечения электроэнергией 22% американских домохозяйств ежегодно.

"Последние отчеты показывают, что 4,4% всей энергии в США сейчас расходуется на центры обработки данных. Энергетические ресурсы, необходимые для обеспечения работы в области искусственного интеллекта, ошеломляют, и крупнейшие мировые технологические компании ставят для себя приоритетной задачей освоение еще большего количества энергии, перестраивая при этом энергетические сети целых стран", - отметил Рыбаков.