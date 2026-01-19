В России водителям могут разрешить оплачивать парковку не сразу

Такая мера позволит снизить количество штрафов для автомобилистов, не успевающих перечислить средства за отведенное время, сообщили в Минтрансе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Власти рассматривают возможность введения постоплаты парковки в России с целью снижения количества штрафов для автомобилистов, не успевающих перечислить средства за отведенное время. О разработке поправок говорится в ответе Минтранса РФ на запрос депутатов Госдумы от фракции "Новые люди", документ есть в распоряжении ТАСС.

В декабре парламентарии направили запрос в министерство с предложением предоставить россиянам возможность оплачивать парковку в течение пяти суток.

"Минтранс России осуществляет подготовку проекта федерального закона, <…> в рамках которого прорабатывается вопрос внедрения механизма постоплаты парковочных сессий", - ответили в Минтрансе. Поправки планируется внести в закон об организации дорожного движения в РФ.

Как подчеркнули в министерстве, такая мера "позволит, с одной стороны, повысить платежную дисциплину пользователей платной парковки, а с другой, снизить число штрафных санкций, применяемых к добросовестным пользователям парковок".

Срок оплаты парковки определяется регионами. Например, в Москве время, в течение которого необходимо оплатить парковку, составляет пять минут. Покинуть место парковки также необходимо в течение пяти минут после завершения парковочной сессии. В Санкт-Петербурге на оплату парковки дается 15 минут. Покинуть парковочное место необходимо не позднее, чем через 10 минут после окончания оплаченного времени.