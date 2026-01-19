В ГД предупредили о штрафах за самовольную установку тамбурной двери

Размер наказания может доходить до 15 тыс. рублей, сообщил зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Установка тамбурной двери на лестничной клетке без согласия всех жильцов многоквартирного дома грозит штрафом до 15 тыс. рублей. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия").

"Самовольная установка двери считается административным правонарушением, за это штрафуют или на 100-300 рублей по статье 19.1 КоАП (о самоуправстве - прим. ТАСС), или на 2-2,5 тыс. рублей по статье 7.21 КоАП (о самовольной перепланировке - прим. ТАСС). А если нарушены нормы противопожарной безопасности, штраф по статье 20.4 КоАП составит от 5 до 15 тыс. рублей", - сказал депутат.

Согласие всех собственников

Колунов напомнил, что в любом многоквартирном доме лестничные клетки, лифтовые холлы, подъезды - общедомовое имущество, которое принадлежит всем жильцам дома одновременно, и распоряжаться им отдельные собственники не могут.

"Соответственно, чтобы "легализовать" такую дверь, необходимо провести общее собрание собственников по данному вопросу и получить поддержку всех собственников помещений в доме. Именно всех, а не 2/3, так как здесь речь идет об уменьшении площади общего имущества", - отметил парламентарий. Он подчеркнул, что "в судебной практике встречаются случаи, когда в голосовании по подобному вопросу принимали участие 80% собственников, один высказался против - и Верховный суд РФ встает в итоге на его сторону".

По словам депутата, даже после получения положительного решения всех собственников необходимо согласовать план проведения перепланировки, заверенный профильными органами, в том числе МЧС, на предмет соответствия нормам противопожарной безопасности.