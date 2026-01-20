В России закрепят в законодательстве понятие "электронный адрес" к 2027 году

Такое решение позволит малому и среднему бизнесу, зарегистрированному по месту жительства его руководителя, использовать в качестве контактов не физический адрес на портале "Госуслуг" в качестве основного способа связи, следует из материалов правительства

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Власти РФ к январю 2027 года закрепят в законодательстве понятие "электронный адрес", следует из материалов правительства, с которыми ознакомился ТАСС.

Это позволит малому и среднему бизнесу, зарегистрированному по месту жительства его руководителя, использовать в качестве контактов не физический, а именно электронный адрес на портале "Госуслуг" в качестве основного способа связи.

Согласно утвержденному плану мероприятий по реализации национальной модели ведения бизнеса, возможность использования предпринимателями электронного адреса будет внедрена на добровольной основе.

К январю 2028 года должен быть разработан порядок внесения электронного адреса в ЕГРЮЛ и, соответственно, ограничения там информации о физическом адресе - в тех случаях, когда бизнес зарегистрирован по месту жительства руководителя.