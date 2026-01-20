Экономист Шацкая предупредила ИП о риске получить с января доначисления налога

Это может грозить, если предприниматели будут использовать один счет для бизнес-операций и личных покупок, сообщила завкафедрой экономики РТУ МИРЭА

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Индивидуальным предпринимателям грозит доначисление НДФЛ и ухудшение цифровой репутации, если они будут использовать один счет для личных покупок и бизнес-операций. Об этом ТАСС сообщила завкафедрой экономики РТУ МИРЭА доктор экономических наук Ирина Шацкая.

С января 2026 года в силу вступили поправки в Налоговый кодекс, которые дают ФНС право составлять детальное заключение о финансовом состоянии компании или ИП.

"Для индивидуальных предпринимателей станет критически важно разделять личные и деловые финансы, - сказала Шацкая. - Если вы используете один счет и для расчетов с поставщиками, и для покупок в супермаркете, это создает серьезный риск. Автоматические системы ФНС легко выявят такие смешанные операции. Постоянная практика может быть расценена как способ замаскировать часть доходов, что потребует пояснений или проверки, приведет к доначислениям НДФЛ и испортит цифровую репутацию в глазах банков и партнеров".

Эксперт отметила, что заключение о финансовом состоянии будет формироваться на основе комплексного анализа не только поданных отчетов, но и множества внешних данных: банковских операций, статистики Росстата, сведений о недвижимости и данных о контрагентах. "Фактически у каждого бизнеса появится цифровая репутация, доступная банкам и партнерам по запросу, что напрямую повлияет на возможность получать кредиты и выигрывать контракты", - пояснила она.

"Одним из главных сигналов для внимания налоговой станет рентабельность бизнеса, - сказала Шацкая. - Если показатели прибыльности несколько лет подряд заметно отличаются от средней по отрасли, особенно в меньшую сторону, система это зафиксирует. Такой сценарий может трактоваться как признак неполного отражения выручки. Поэтому теперь важно регулярно самостоятельно сверять свою рентабельность с открытыми данными Росстата и быть готовым дать пояснения о причинах возможных отклонений".

Также собеседница агентства отметила, что новые правила позволяют бизнесу быстро оспорить выводы ФНС. "Если в вашем цифровом профиле обнаружатся неточности, вы можете предоставить в инспекцию пояснения и документы. Закон обязывает налоговую рассмотреть такое обращение и принять решение в течение пяти рабочих дней. Это делает диалог более оперативным, но требует собранности и умения оперативно обосновать свою позицию", - отметила экономист.