Китай в 2025 году сократил импорт российской нефти на 7,1%

Россия по-прежнему выступает в качестве крупнейшего поставщика нефти в КНР

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Китай в прошлом году уменьшил объем закупки российской нефти на 7,1%. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Согласно опубликованной статистике, Китай импортировал за отчетный период 100,72 млн тонн указанного энергоносителя из РФ. По стоимости эти поставки оцениваются в $49,8 млрд (снижение на 20,4%). Россия по-прежнему выступает в качестве крупнейшего экспортера нефти в КНР.

Среди прочих ключевых поставщиков нефти в Китай - Саудовская Аравия, которая находится на втором месте после РФ. Ее поставки в КНР за 2025 год выросли на 2,6%, до 80,75 млн тонн. Третью строчку рейтинга занимает Ирак (64,62 млн тонн, увеличение на 1,2%), за ним следуют Малайзия (64,41 млн тонн) и Бразилия (47,07 млн тонн).

Что касается помесячной динамики, Россия в декабре нарастила по сравнению с ноябрем экспорт нефти в КНР на 11,7%, до 9,33 млн тонн. В стоимостном выражении он повысился на 3,6% и достиг $3,91 млрд.

Китай в 2024 году сократил импорт нефти из других стран на 1,9%, до 553,41 млн тонн. Однако поставки из РФ за тот же промежуток времени увеличились на 1,3% и составили 108,47 млн тонн.