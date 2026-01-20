Эксперт Рыбаков: за ИИ-революцию придется платить ростом счетов за электричество

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Революция искусственного интеллекта (ИИ) обернется для остальных потребителей более высокими счетами за электроэнергию. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор фонда "Природа и люди", программный директор дискуссионного клуба Vostok Сергей Рыбаков.

"В настоящее время проблема с наличием необходимых энергетических мощностей делает практически невозможным планирование будущего влияния ИИ на энергетические сети и выбросы. Более того, сделки, которые энергетические компании заключают с центрами обработки данных, перекладывают издержки революции ИИ на всех остальных потребителей в виде более высоких счетов за электроэнергию", - сказал Рыбаков.

По его словам, центры обработки данных не могут полностью полагаться на такие непостоянные технологии, как возобновляемая энергетика, и в среднем они, как правило, используют традиционные источники. Для реализации новых проектов США объявили о целях по увеличению использования атомной энергетики. Но на развитие новых проектов в ядерной сфере потребуются годы, возможно, десятилетия, отметил эксперт.