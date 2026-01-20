Сжиженный газ из России будет доставляться в Армению через Азербайджан

ЕРЕВАН, 20 января. /ТАСС/. Армения обсуждает вопрос транспортировки сжиженного газа из России в Армению по железной дороге через Азербайджан. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Министерства экономики Армении Лилит Шабоян.

Она напомнила, что страна ввозит сжиженный газ из России и Ирана, и обратила внимание, что на сегодняшний день республика сталкивается с проблемой импорта этого вида топлива.

"В Иране возникли определенные проблемы из-за известных обстоятельств, а проблемы на российском направлении связаны с Верхним Ларсом. Проблема будет решена очень скоро, поскольку начнется ввоз сжиженного газа в Армению по железной дороге. Российский сжиженный газ очень скоро будет доставляться в Армению через территорию Азербайджана", - сказала собеседница агентства, не конкретизировав сроки поставок.

Ранее на армянском рынке сжиженного газа был зафиксирован дефицит и, как результат, рост цен. Армянские уполномоченные органы обусловили это неблагоприятными условиями на Военно-Грузинской дороге, в результате чего контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе работает с перебоями. В итоге зафиксированы перебои и в поставках сжиженного газа в Армению из России. Возобновление железнодорожного транзита стало возможным после решения Азербайджана снять ограничения на движение грузов в направлении Армении. Соответствующие договоренности были достигнуты в октябре 2025 года при участии правительств РФ, Азербайджана и Армении. Это открыло возможность прямых поставок российской продукции АПК в Армению по железной дороге впервые с начала 1990-х годов. Первая партия российского зерна была поставлена в Армению через Азербайджан и Грузию в ноябре 2026 года.