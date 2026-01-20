Китай увеличил в 2025 году импорт российского СПГ на 18,2%

Объем поставок российского газа вырос до 9,79 млн тонн

Редакция сайта ТАСС

© Николай Михальченко/ ТАСС

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Россия в 2025 году увеличила поставки своего сжиженного природного газа (СПГ) в Китай на 18,2%, до 9,79 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Как следует из опубликованной статистики, по стоимости импорт СПГ из РФ за отчетный период составил $4,98 млрд, оставшись на уровне 2024 года. Россия находится на третьей строчке рейтинга ключевых поставщиков этого энергоносителя в Китай.

Традиционно в качестве крупнейшего экспортера СПГ в КНР выступает Австралия. Однако за 2025 год ее поставки упали на 22,1%, до 20,38 млн тонн. На втором месте - Катар (19,43 млн тонн, увеличение на 6%).

Следом за Россией по объему поставок СПГ Китаю следует Малайзия (7,21 млн тонн), а затем Индонезия (4,01 млн тонн). США расположились на 13-й позиции (259,95 тыс. тонн): в марте - декабре 2025 года они не экспортировали этот энергоноситель в КНР.

Если учесть помесячную динамику, в декабре импорт российского СПГ в КНР вырос по сравнению с ноябрем на 17,7% и достиг 1,9 млн тонн. Стоимость выросла на 11,3%, до $819,3 млн.

Согласно официальной статистике, в 2024 году Китай импортировал 76,64 млн тонн СПГ - на 8% больше, чем в 2023 году. Россия за тот же промежуток времени увеличила поставки энергоносителя в КНР на 3,3%, до 8,28 млн тонн.