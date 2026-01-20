Импорт трубопроводного газа из РФ в КНР в 2025 году по стоимости вырос на 17,1%

Пекин за год нарастил импорт из России до $9,41 млрд, сообщили в Главном таможенном управлении Китая

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Китай в 2025 году нарастил импорт российского трубопроводного газа на 17,1%, до $9,41 млрд. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Согласно его обновленным данным, по указанному показателю РФ занимает первое место среди стран, экспортирующих Китаю этот энергоноситель. Физический объем трубопроводного газа, закупаемого КНР за рубежом, ГТУ в последние годы не приводит.

На втором месте после России в списке ключевых поставщиков трубопроводного газа Китаю - Туркмения (сокращение на 12,1% в 2025 году, до $8,41 млрд). Далее следуют Мьянма ($1,53 млрд), Казахстан ($1,13 млрд) и Узбекистан (примерно $773 млн).

Что касается помесячной динамики, в декабре РФ снизила стоимость поставок этого энергоресурса в Китай на 1,3% по сравнению с ноябрем, до $775,3 млн.

Согласно статистике ГТУ, в 2024 году Китай импортировал трубопроводный газ стоимостью $21,1 млрд - на 8,6% больше, чем в 2023 году. Его закупки в России выросли на 25%, до $8,03 млрд.

По итогам визита президента РФ Владимира Путина в КНР, который состоялся в конце августа - начале сентября, стороны подписали соглашение о ежегодных поставках китайской стороне 106 млрд куб. м российского газа.