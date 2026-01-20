Миронов предложил перевести скорую помощь на федеральное финансирование

Председатель партии "Справедливая Россия" уверен, что без поддержки центра обеспечить выполнение заявленных нормативов СМП невозможно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Скорая помощь в РФ должна финансироваться напрямую из федерального бюджета. Такое мнение высказал председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Убежден, что без прямой поддержки федерального центра обеспечить выполнение заявленных нормативов СМП невозможно. Призываю правительство РФ рассмотреть возможность перевода службы скорой помощи на федеральное финансирование, чтобы средства выделялись по потребностям регионов, а не по их возможностям", - сказал Миронов ТАСС.

Председатель партии привел данные Росстата на конец 2024 года, согласно которым 19% вакансий врачей скорой медицинской помощи и парамедиков оставались незаполненными. Нагрузка на врачей превышала норму на 58%, на фельдшеров - на 31%. "Тяжелые условия труда и низкие зарплаты - вот главные причины нехватки специалистов. Причем врачам СМП до сих пор не выплачивают специальные социальные выплаты, как их коллегам в стационарах", - добавил он.

Миронов также отметил, что зарплаты медицинских работников должны быть на уровне 100-200% от среднего дохода по региону, а оклад должен составлять не менее 70% от общей суммы. Также должна быть введена единая система оплаты труда, чтобы не было огромной разницы в доходах в разных субъектах РФ. Кроме того, считает депутат, необходимо расширить набор социальных льгот, включая дополнительный отпуск и досрочный выход на пенсию.