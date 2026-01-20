Китай увеличил экспорт пива в Россию почти на 40% в 2025 году

Объем поставок составил 47,4 млн литров, сообщило Главное таможенное управление КНР

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Китайские производители пива в 2025 году нарастили поставки своей продукции в РФ на 39,7%, до 47,4 млн литров. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Согласно опубликованным данным, в стоимостном выражении экспорт пива из Китая в Россию за отчетный период вырос на 46,7% и составил $44,06 млн. РФ находится на пятом месте среди главных внешних рынков сбыта этой продукции материковым Китаем: на первой позиции - остров Тайвань (145,3 млн литров), за ним следуют Мьянма (115,1 млн л), специальный административный район Гонконг (93,5 млн л) и Объединенные Арабские Эмираты (52,7 млн л).

Только 1,6% от общего объема этого напитка, закупленного Россией у КНР в 2025 году, приходилось на безалкогольное пиво.