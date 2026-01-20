"Займер": каждый второй россиянин приобрел что-то на январских распродажах

Еще 37,8% планируют сделать покупки до конца месяца

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Каждый второй россиянин (51,4% из опрошенных) купил что-то в 2026 году на январских распродажах. Это следует из опроса, проведенного финтех-группой "Займер" (результаты есть у ТАСС).

Согласно опросу, еще 37,8% планируют покупки на распродажах до конца месяца. Не собираются ничего приобретать 10,8% респондентов.

При этом январские распродажи 40,7% из опрошенных считают самыми выгодными. Еще 31,3% назвали "Черную пятницу" лидером по скидкам, а 28% уверены, что лучшие предложения можно встретить на сезонных распродажах.

Почти треть из участников опроса (31,1%) заявили, что в среднем тратят на январских распродажах от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Еще 27% - до 5 тыс. рублей. При этом 24% респондентов заявили, что могут оставить в магазинах больше 20 тыс. рублей. Еще 17,9% укладываются в сумму от 10 до 20 тыс. рублей.

Взять кредит, заем в МФО или оплатить покупку кредитной картой для того, чтобы не упустить январские скидки, готовы семь из десяти опрошенных (73,2%). При этом оставшиеся 26,8% рассматривают покупки только за счет собственных средств.

Опрос был проведен среди более 3 тыс. человек из числа участников официального сообщества "Займера" в социальных сетях.