Китай увеличил импорт российской водки на 19% в 2025 году

Объем поставок составил более чем 787 тыс. литров, сообщило Главное таможенное управление КНР

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Россия в 2025 году нарастила поставки водки в Китай на 19%, до более чем 787 тыс. литров. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Как следует из опубликованной статистики, по стоимости поставки выросли на 47,5%, до $2,2 млн. РФ находится на пятом месте среди экспортеров этого алкогольного напитка в Китай.

Лидирующую позицию по объемам поставок водки в КНР занимает Швеция (4,18 млн литров в 2025 году). За ней следуют Индонезия (1,15 млн литров), Италия (1,11 млн литров) и Белоруссия (1,06 млн литров).