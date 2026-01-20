В ГД рассказали о росте популярности принципов "комфортного увольнения" в РФ

Российские компании заботятся о своем имидже, рассказал председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Все больше российских компаний заботятся о своем имидже и расторгают трудовые договоры комфортно для обеих сторон, что делает процесс увольнения менее болезненным. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Хороший термин, который мне нравится, который входит в обиход, он не юридический, а больше эмоционально-моральный, это вопрос комфортного, безболезненного увольнения, - сказал депутат. - Нормальный работодатель, понимая, что все, вынужденная ситуация, когда надо расторгнуть трудовой контракт, [решает, что] лучше разойтись полюбовно. И хорошо, что сегодня на рынке труда в отношениях работника и работодателя этот термин начинает активно использоваться, активно применяться".

По его словам, даже с сотрудником, с которым не удалось сработаться, необходимо расторгнуть трудовые отношения полюбовно. "Поэтому, пожалуйста, выплатите ему выходное пособие. Человек уйдет довольный, не оскорбленный, не униженный и не будет потом негативно отзываться, нанося имиджевый удар по данной организации, писать жалобы в трудовую инспекцию, в прокуратуру, депутатам, подавать в суды", - отметил Нилов.

Он подчеркнул, что, наоборот, иногда работодатели принуждают сотрудников к увольнению, тем самым нарушая трудовое законодательство. "Начинают нагнетать, понуждать, заставлять, давить, пугать - это недопустимо, это нарушение", - заявил парламентарий.