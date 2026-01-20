Регионы РФ за счет введения турналога заработали почти 5 млрд рублей в 2025 году

ВОЛГОГРАД, 20 января. /ТАСС/. Около 5 млрд рублей дополнительно заработали бюджеты регионов РФ в 2025 году за счет введения туристического налога. Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Алексей Волоцков.

"В сумме по стране в 2025 году местные бюджеты дополнительно заработали за счет введения туристического налога около 5 млрд рублей. <...> Это стало возможно благодаря нашему законопроекту о туристическом налоге, который был принят летом 2024 года и впервые заработал в регионах в прошлом 2025 году. <...> В 2025 году туристический налог заработал во многих муниципалитетах в 65 регионах страны", - сказал Волоцков.

По его данным, одну из лидирующих позиций в заработке на туристах занимает Санкт-Петербург, где туристический налог принес почти 1 млрд рублей. Хороший результат демонстрирует и Сочи, где за первые 9 месяцев смогли собрать почти 500 млн рублей, считает депутат.

По словам Волоцкова, с 1 января 2026 года число регионов с введенным туристическим налогом увеличилось до 73. К инициативе присоединились крупные города, в том числе Самара, Тюмень и Нижний Новгород. К примеру, в Нижнем Новгороде планируют дополнительно привлекать в бюджет порядка 200 млн рублей ежегодно за счет турналога, добавил депутат.