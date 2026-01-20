Спрос россиян на кардиотренажеры для дома вырос в Ozon втрое в начале 2026 года

Также увеличились продажи мини-тренажеров, инвентаря для йоги и пилатеса и беговых дорожек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Спрос жителей России на кардиотренажеры для домашних тренировок вырос в первые две недели января 2026 года более чем в три раза относительно аналогичного периода 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Ozon.

"В январе многие начинают формировать новые полезные привычки. Например, популярностью пользуются домашние тренировки: спрос на кардиотренажеры за 15 дней января год к году вырос более чем в 3 раза", - сказано в сообщении.

Кроме того, в начале 2026 года спрос на мини-тренажеры вырос в 2,2 раза. Почти в 2 раза увеличились продажи инвентаря для йоги и пилатеса, а также беговых дорожек. В то же время в первой половине января россияне стали чаще приобретать товары для массажа. Так, помимо электромассажеров для лица и глаз, спрос на которые вырос в 4 раза, клиенты Ozon активно покупали массажные матрасы и коврики (рост в 3,1 раза), массажеры для мытья головы (рост почти в 3 раза) и электромассажеры для тела (рост в 2,3 раза).

Ключевым драйвером роста стали малые города и села с численностью населения до 50 тыс. человек: каждый третий заказ мини-тренажеров и массажной техники пришелся именно на них, рассказали в пресс-службе.

В дополнение к спорту все больше жителей России стали переходить на правильное питание. На Ozon fresh за первые 15 дней января 2026 года спрос на свежевыжатые соки вырос почти в 19 раз, на орехи - в 4 раза, на сухофрукты - более чем в 2 раза, а продажи травяного чая увеличились в 170 раз по сравнению с 2025 годом. Также увеличился спрос на кухонные гаджеты, например, лидером категории стали аэрогрили в качестве здоровой альтернативы жарке, спрос на которые вырос почти в 4 раза, говорится в тексте.