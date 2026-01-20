Стоимость золота на Comex обновила исторический максимум

По данным на 7:49 мск, цена на драгметалл составляла $4 700,6 за тройскую унцию

© Christopher Furlong/ Getty Images

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив отметку $4 700 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 7:49 мск, цена на драгметалл составляла $4 700,6 за тройскую унцию (+2,29%). К 8:04 мск стоимость золота ускорила рост до $4 701,9 за тройскую унцию (+2,32%).

В то же время стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex росла на 6,27%, до $94,085 за тройскую унцию.