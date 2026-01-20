КНР в 2025 году сократила экспорт легковых машин в Россию на 42%

Как следует из данных Главного таможенного управления республики, суммарная стоимость автомобилей, которые Китай поставил на российский рынок, составила $8,46 млрд

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Китайские автопроизводители в 2025 году сократили экспорт легковых машин (включая микроавтобусы с количеством мест до девяти человек вместе с водителем) в Россию на 42%, до 632,3 тыс. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Как следует из опубликованной статистики, суммарная стоимость машин, которые Китай поставил на российский рынок за отчетный период, составила $8,46 млрд (снижение на 44,3%). Однако по этому показателю РФ по-прежнему занимает первое место среди всех стран, закупающих у КНР автомобили. За ней в 2025 году следовали Объединенные Арабские Эмираты ($8,06 млрд), Великобритания ($6,86 млрд), Бельгия ($6,59 млрд) и Мексика ($6,34 млрд).

По данным ГТУ, Китай в 2025 году нарастил экспорт автотранспортных средств (включая как легковые, так и прочие машины) на 30%, до 8,32 млн. Их стоимость составила $142,45 млрд ($110,41 млрд приходится на легковые).