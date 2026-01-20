Народные облигации Дальнего Востока на "Финуслугах" приобрели жители 83 регионов

Почти 60% инвесторов в ДФО оказались гражданами от 40 до 60 лет

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Жители 83 регионов России приобрели народные облигации Дальнего Востока на маркетплейсе "Финуслуги". Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

"Народные облигации регионов Дальнего Востока приобрели жители 83 регионов России, следует из статистики маркетплейса "Финуслуги". Ценные бумаги с сентября по декабрь 2025 года разместили три субъекта РФ: город Якутск, Чукотский АО и Амурская область", - говорится в сообщении.

Почти 60% инвесторов в Дальний Восток оказались гражданами от 40 до 60 лет, 30% - от 18 до 40 лет, 13% - гражданами от 60 лет и старше. Самому взрослому инвестору - 88 лет, он приобрел облигации Амурской области. Покупатели в основном были из Москвы и Московской области (36%), Санкт-Петербурга (6,8%), Амурской области (3,4%), Свердловской области (3,0%) и Краснодарского края (2,9%). В среднем россияне покупали облигации на сумму от 130 тыс. до 270 тыс. рублей в зависимости от выпуска. Один из клиентов приобрел облигации Амурской области на 9,5 млн рублей - это был максимальный чек среди клиентов, инвестировавших в ценные бумаги Дальнего Востока.

"Результаты размещения народных облигаций подтверждают, что инструмент востребован у граждан и выполняет свою задачу в содействии развитию регионов Дальнего Востока. Мы видим устойчивый интерес со стороны инвесторов разных возрастных групп и регионов страны, в том числе со стороны зрелой, финансово ответственной аудитории, что особенно важно с точки зрения доверия к инструменту. Народные облигации позволяют не только привлекать дополнительные средства для реализации проектов в рамках мастер-планов и развития городской инфраструктуры, но и дают гражданам возможность напрямую участвовать в позитивных преобразованиях, получать прогнозируемый доход и диверсифицировать свои сбережения", - сказала заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

Старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин отметил, что "Финуслуги" делают инвестиции в регионы нашей страны доступнее. "Мы видим, что вне зависимости от места жительства россияне интересуются вложениями в развитие страны. Более того, сложившийся стереотип о том, что инвестиции - это прерогатива молодежи до 40 лет, стремительно уходит в прошлое. Статистика народных облигаций свидетельствует о трансформации рынка: более трети всех бумаг приобрели граждане в возрасте от 40 до 50 лет, а еще четверть нашла своих владельцев среди поколения от 50 до 60 лет. Эти данные имеют принципиальное для нас значение, так как подтверждают, что зрелая и состоявшаяся часть населения видит в народных облигациях не просто безопасную гавань, а по-настоящему выгодный и современный инструмент для качественного приумножения своего капитала", - сказал он.