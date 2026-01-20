Эксперт Рыбаков прогнозирует борьбу за энергоресурсы между бизнесом и потребителем

Это связано с развитием искусственного интеллекта, пояснил программный директор дискуссионного клуба Vostok

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Развитие искусственного интеллекта (ИИ) способствует борьбе за энергетические ресурсы между странами и потребителями. Об этом заявил ТАСС генеральный директор фонда "Природа и люди", программный директор дискуссионного клуба Vostok Сергей Рыбаков.

"Технологические гиганты не спешат делиться информацией о своих запланированных энергетических потребностях, но судя по открытым данным становится очевидно, что ИИ - это сила, которая меняет не только технологии, но и энергосистему - мир вокруг нас. Фактически начинается борьба за природные и энергетические ресурсы между государствами, бизнесом и потребителем. Необходимо очень четко определить себестоимость развития ИИ для экономики, человека и природы", - сказал Рыбаков.

По его мнению, развитие ИИ следует за развитием системы энергетики, что создает порочный круг. Более мощные технологические модели требуют больше данных и вычислительных мощностей.

"Они позволяют создавать больше приложений, что приводит к увеличению числа их использования. Увеличение использования создает спрос на еще более мощные модели, а это приводит к физическому расширению: больше чипов, больше центров обработки данных, больше электроэнергии", - указал эксперт.