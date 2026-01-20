Системы автоматического контроля выбросов по федпроекту ввели на 30% объектов

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что в целом темпы оснащения остаются неудовлетворительными

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Только 30% квотируемых объектов в городах федерального проекта "Чистый воздух" ввели в эксплуатацию системы автоматического контроля выбросов. Пример своевременного выполнения требований показали ММК и "Северсталь" в Магнитогорске и Череповце, говорится в сообщении Росприроднадзора.

Там напомнили, что 31 декабря 2025 года закончился срок, к которому объекты I-II категорий в 12 городах-участниках проекта должны были оснастить источники выбросов такими системами. В основном речь идет о крупных промышленных и металлургических предприятиях.

"Пример своевременного выполнения требований показали ММК и "Северсталь" в Магнитогорске и Череповце - там системы приняты в эксплуатацию при участии специалистов Росприроднадзора. В то же время алюминиевые заводы "Русала" в Братске, Красноярске и Новокузнецке пока не ввели ни одной системы в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что в целом темпы оснащения остаются неудовлетворительными: 70% организаций, эксплуатирующих квотируемые объекты, не выполнили свои обязательства. "Таким предприятиям Росприроднадзор направляет предостережения о недопустимости нарушений", - добавила она.

По словам Радионовой, служба продолжает участвовать в приемке систем автоматического контроля. "Все данные о выбросах, которые фиксируют такие комплексы, обязательно должны передаваться в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду", - подчеркнула глава Росприроднадзора.