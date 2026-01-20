"Автостат": российский Tenet T4 впервые стал самым продаваемым кроссовером в РФ

Вторую позицию заняла другая модель бренда - Tenet T7, на третье место опустился прежний лидер - Haval Jolion, сообщило аналитическое агентство

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Отечественный кроссовер Tenet T4 впервые возглавил рейтинг продаж внедорожников в России, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

По итогам третьей недели 2026 года (с 12 по 18 января) в России было реализовано 1,342 тыс. кроссоверов Tenet T4.

Как отмечают эксперты "Автостата" со ссылкой на данные АО "ППК" (АО "Паспорт промышленный консалтинг", совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС), достигнутый результат позволил этой модели впервые стать самой популярной в сегменте SUV.

Вторую позицию заняла другая модель бренда - Tenet T7 (1,12 тыс. единиц). На третье место опустился прежний лидер - кроссовер Haval Jolion, продажи которого составили 1,1 тыс. единиц.

Объемы продаж остальных моделей сегмента SUV за отчетный период не превысили 800 экземпляров. В топ-10 также вошли внедорожники Lada Niva Legend и Lada Niva Travel, кроссоверы Mazda CX-5, Haval M6, Geely Monjaro, Belgee X50 и Jetour T1.