В России модернизировали порядка 90 пунктов пропуска в 2025 году

Работы включали техническое оснащение и переоборудование объектов, отметили в Минтрансе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Порядка 90 пунктов пропуска в России были модернизированы по итогам 2025 года. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Всего работы провели на 90 объектах. 12 пунктов пропуска были открыты после завершения реконструкции и технического перевооружения, включая три воздушных - Кольцово, Внуково и Хабаровск. Масштабные работы также проведены в Кани-Кургане на границе с Китаем - здесь запущены 16 все полос движения", - сказано в сообщении.

Ведомство уточнило, что работы включали техническое оснащение и переоборудование объектов. Всего 12 погранпереходов открылись после завершения реконструкции (в 2024 году - 7).

Среди обновленных объектов в 2025 году - пункты пропуска в Мурманске, Сабетте, Ванино, Лесозаводске, Внуково, Хабаровске, Горно-Алтайске, Верхнем Ларсе, Екатеринбурге (аэропорт Кольцово), Новороссийске, Оле и Красноярске (аэропорт Емельяново). Три воздушных пункта пропуска введены в эксплуатацию после завершения технического оснащения.

В результате модернизации пропускная способность аэропорта Кольцово возросла с 1,3 тыс. до 2,2 тыс. пассажиров в час, Внуково - до 2,8 тыс. пассажиров в час, а нового терминала в Хабаровске - с 300 до 600 пассажиров в час. На автомобильном пункте пропуска Кани-Курган запущено движение по всем 16 полосам с суточной пропускной способностью до 862 транспортных средств и около 5,5 тыс. человек.

Дополнительно в Минтрансе отметили внедрение системы резервирования времени пересечения границы в Верхнем Ларсе, оснащение пунктов Кани-Курган и Новошахтинск инспекционно-досмотровыми комплексами, а также завершение основных строительно-монтажных работ в Краскино и Пограничном, где запуск автомобильного движения запланирован на 2026 год.