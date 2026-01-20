Аграрии Запорожья получили более 60 единиц сельхозтехники через Росагролизинг

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Аграрии Запорожской области за 2025 год через Росагролизинг получили свыше 60 единиц новой сельхозтехники, сообщили ТАСС в МинАПК региона.

"В 2025 году через Росагролизинг в Запорожской области было обновлено более 60 единиц сельскохозяйственной техники", - говорится в сообщении.

При этом в 2024 году по этой же программе аграрии обновили около 100 единиц техники, добавили в ведомстве.

Сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики Запорожской области. В аграрном секторе региона зарегистрированы более 2 тыс. предприятий. В перерабатывающей отрасли насчитывается свыше 90 компаний. Сельхозугодья занимают 82,5% территории региона, что составляет 1,7 млн га, в том числе 1,6 млн га - пахотные земли. Посевные площади Запорожской области превышают 1,2 млн га, а многолетние насаждения - 22 тыс. га.