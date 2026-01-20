Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 50%

Отбор из ПХГ 20 января составил порядка 607 млн куб. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 50%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор из ПХГ 20 января составил порядка 607 млн куб. м. Суммарный же показатель изъятий из хранилищ с начала месяца потерял рекордный темп и на текущий момент является лишь четвертым максимальным для января. Общий объем топлива в ПХГ на текущий момент составляет лишь 55,1 млрд куб. м.

Погода в Европе в ходе текущей недели ожидается неравномерной. Первая половина семидневки прогнозируется относительно теплой, но уже к выходным в регион придет новое серьезное похолодание. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в декабре 2025 года в среднем составила 20%, в январе 2026 г. - 19%. Средняя цена закупки газа в Европе в январе составляет $370 за 1 тыс. куб. м против $334 в декабре на фоне похолодания.

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 28 марта 2025 года, тогда в них оставалось 33,57% запасов. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 49,84% (на 14,66 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 61% годом ранее. Со старта отопительного сезона 13 октября страны ЕС отобрали из хранилищ около 41 млрд куб. м газа. Нетто-отбор (общий уровень отбора превышает объем закачки) превысил 36,5 млрд куб. м. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 98-й день с момента достижения максимума их заполнения оказывается на 6,5% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.