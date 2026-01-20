Бессент: экономическая политика Байдена довела американцев до ПТСР

По словам министра финансов США, администрация американского лидера Дональда Трампа работает над преодолением последствий кризиса, возникшего при экс-президенте Соединенных Штатов

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Экономическая политика бывшего президента США Джо Байдена довела американцев до посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) от инфляции. Такое мнение выразил министр финансов США Скотт Бессент.

"Думаю, американцы все еще страдают от инфляционного ПТСР, вызванного самым высоким уровнем инфляции за последние 49 лет. Неудивительно, что они недовольны", - заявил Бессент журналистам в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум. Его выступление транслировало агентство Reuters.

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа работает над преодолением последствий кризиса, возникшего при Байдене. "Наши меры подействуют, экономику в этом году ждет хороший рост. Можем ожидать 4-5% роста в реальном выражении, то есть 7-8% в номинальном", - добавил политик.