Совокупная выручка Henderson выросла на 14,8% за 2025 год

Она достигла 23,9 млрд рублей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Совокупная выручка российского ретейлера мужской одежды Henderson за 12 месяцев 2025 года выросла на 14,8% год к году и достигла 23,9 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили к компании.

Выручка в декабре 2025 года выросла на 2,6% к декабрю 2024 года и составила 2,9 млрд рублей.

Онлайн выручка за 12 месяцев 2025 года выросла на 29,3%, до 5,6 млрд рублей. Онлайн-продажи в декабре 2025 года сопоставимы с декабрем 2024 года и составили 661 млн рублей. Общая доля онлайн-продаж от выручки за 12 месяцев 2025 года равнялась 23,4%.

Henderson - одна из ведущих в России сетей магазинов мужской одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Henderson управляет 170 собственными магазинами, расположенными в 68 городах России. Осенью 2022 года бренд вышел на международный рынок и открыл два салона в Армении по системе международного франчайзинга. В июне 2024 года открылся третий салон в Ереване.