"Новатэк" нарастил в 2025 году добычу углеводородов на 1,1%

Показатели по добыче газа увеличились на 1,6%

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. "Новатэк" по итогам 2025 года увеличил добычу углеводородов по сравнению с предыдущим годом на 1,1%, до 1,84 млн баррелей нефтяного эквивалента. Производство газа составило 84,57 млрд куб. м, что на 0,6% больше уровня 2024 года, сообщает компания.

"Новатэк" также нарастил добычу жидких углеводородов - на 2,3%, до 14,11 млн тонн. Кроме того, компания в 2025 году снизила реализацию газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), на 1,5%, до 76,6 млрд куб. м.

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата вырос на 1,5% и составил 13,4 млн тонн. Переработка стабильного газового конденсата выросла на 8,5%, до 8 млн тонн. По предварительным данным, общий объем реализации жидких углеводородов в 2025 году составил 17,9 млн тонн, что на 8,9% выше аналогичного показателя за 2024 год.