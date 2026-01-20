Kyodo: перезапуск 6-го реактора крупнейшей в мире АЭС в Японии намечен на 21 января

По данным агентства, изначально запуск был запланирован на 20 января

ТОКИО, 20 января. /ТАСС/. Перезапуск 6-го реактора самой крупной в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" в Японии, который изначально был запланирован на 20 января и был перенесен из-за неполадок, намечен на 21 января. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Один из энергоблоков АЭС в префектуре Ниигата, простаивающий с 2012 года, планировалось перезапустить 20 января, однако в минувшие выходные была выявлена ошибка. В ходе испытания системы извлечения регулирующих стержней не сработала система сигнализации. Как пояснила позднее сама компания, это произошло из-за неверной настройки системы.

Ранее местные власти официально одобрили перезапуск двух реакторов АЭС "Касивадзаки-Карива". На ней установлено семь реакторов общей мощностью 8,2 ГВт, что делает ее крупнейшей в мире. Все энергоблоки были остановлены в 2012 году.

До весны 2011 года в Японии действовали 54 атомных реактора, которые вырабатывали треть потребляемой электроэнергии. После аварии на АЭС "Фукусима-1" все они были остановлены. Сейчас в стране идет частичный перезапуск атомных станций с соблюдением новых повышенных мер безопасности. В настоящее время в стране действуют 14 реакторов, и их число постепенно увеличивается.