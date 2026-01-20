Файзуллин: строительство остается локомотивом в условиях охлаждения экономики РФ

КАЗАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Строительная сфера остается локомотивом в условиях некоторого охлаждения экономики РФ, связанного с высокой ключевой ставкой. Об этом сообщил глава Минстроя России Ирек Файзуллин на заседании коллегии Минстроя Татарстана в Казани.

"Сегодня в условиях некоторого охлаждения экономики, как ЦБ у нас говорит, связанного с высокой ставкой, стройка есть и будет локомотивом развития экономики", - сказал Файзуллин.

Он добавил, что общий вклад строительной отрасли со смежными отраслями в валовой продукт России составил почти 22 трлн рублей или 13% .