Производство молока в России в 2025 году составило 34,3-34,5 млн тонн

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Производство молока в России по итогам 2025 года составило 34,3-34,5 млн тонн. Такую оценку привел заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Боровой на Третьем форуме лидеров молочной индустрии.

"В целом производство всего молока мы оцениваем по итогам 2025 года в 34,3-34,5 млн тонн", - сказал Боровой.

Он напомнил, что к 2030 году производство молока должно увеличиться до 38,5 млн тонн.

Замминистра также сообщил, что, по данным Минсельхоза, потребление молока на человека в России в прошлом году выросло на 2 кг. "Рост потребления сохраняется. Поэтому рассчитываем, что та же тенденция будет и в дальнейшем", - подчеркнул он.

По итогам 2024 года производство молока в России составило 34 млн тонн.