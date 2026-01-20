На платформе "Госвеб" размещено более 50 тыс. сайтов госсектора

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Свыше 50 тыс. сайтов региональных и федеральных органов власти размещено на платформе "Госвеб", сообщает Минцифры РФ.

"Госвеб" - это простой и гибкий конструктор типовых сайтов. В 2025 году его используют уже 73 региона и 5 федеральных органов власти. На платформе размещено более 50 тыс. сайтов - это каждый третий сайт в государственном секторе", - рассказали в пресс-службе министерства.

Согласно приведенной статистике, около 120 тыс. редакторов ежедневно размещают и актуализируют информацию о деятельности ведомств, школ, муниципалитетов, медицинских организаций, детских садов на сайтах "Госвеб", а также почти 96 млн посетителей сайтов платформы смогли оценить современный адаптивный дизайн, интуитивно понятную навигацию и быстрый поиск.

Регионами-лидерами, по количеству подключенных сайтов, согласно информации министерства, стали Краснодарский край, Дагестан, Красноярский край, Иркутская и Омская области. "Структура сайтов "Госвеб" разработана с учетом лучших практик и требований законодательства. Безопасность данных обеспечивается защищенным контуром "Госуслуг", - заключили в министерстве.