Париж призвал ЕС противостоять США в случае введения пошлин на вина

Министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Анни Женевар назвала заявления о намерении ввести пошлины в 200% "шокирующим элементом шантажа"

ПАРИЖ, 20 января. /ТАСС/. Европейский союз должен противостоять США, если они введут пошлины в 200% на французские вина. Об этом в эфире телеканала TF1 заявила министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Анни Женевар.

"У нас есть инструменты для этого. Нужно, чтобы европейцы взяли на себя ответственность", - сказала глава ведомства.

Она назвала заявления о намерении ввести пошлины "шокирующим элементом шантажа". "Пошлины в 200% означали бы конец нашей способности экспортировать вина и шампанское, поскольку речь идет о рынке, ориентированном на экспорт", - указала Женевар.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент Франции Эмманюэль Макрон не планирует принимать приглашение американского лидера Дональда Трампа присоединиться к создаваемому им "Совету мира". По данным агентства, французский президент полагает, что устав новой организации выходит за рамки вопросов, касающихся сектора Газа, и это вызывает серьезные опасения. Как отмечает источник, Париж в связи с этим особенно обеспокоен необходимостью соблюдения принципов и институциональных рамок ООН, которые Франция считает не подлежащими обсуждению. Эту информацию позднее подтвердил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Трамп в связи с этим заявил, что Соединенные Штаты намерены ввести пошлины в размере 200% на французские вина, в том числе и на шампанское, чтобы заставить Макрона принять участие в работе "Совета мира".