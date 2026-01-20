В Подмосковье более 330 компаний стали участниками проекта "Производительность труда"

Суммарный экономический эффект от внедрения принципов бережливого производства на предприятиях региона составил более 12 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 330 компаний Московской области стали участниками федерального проекта "Производительность труда" и внедрили инструменты бережливого производства на своих предприятиях, об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"В 2025 году специалисты РЦК Московской области привлекли к участию в федеральном проекте "Производительность труда" 40 предприятий региона. Еще 50 компаний в прошлом году уже завершили внедрение инструментов бережливого производства на пилотных участках производства и продолжают самостоятельную работу на других потоках. Всего на сегодняшний день участниками "Производительности труда" являются 334 компании региона. Суммарный экономический эффект от внедрения принципов бережливого производства на подмосковных предприятиях составил более 12 млрд рублей", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавили, что федеральный проект по производительности реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". При поддержке специалистов Регионального центра компетенций Московской области предприятия Подмосковья определяют пилотный поток и этапы, нуждающиеся в улучшении, а затем внедряют инструменты по его улучшению. Это, например, стандартизированная работа, диаграмма спагетти,производственный анализ и многое другое.

Подчеркивается, что совместная работа сотрудников компании и специалистов РЦК позволяет существенно улучшить производственные показатели: снизить время протекания процесса, уменьшить запасы в потоке и увеличить выработку.