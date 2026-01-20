"Норникель": Венесуэла вряд ли вскоре станет заметным игроком на рынке металлов

По данным компании, в республике есть не менее 400 тыс. тонн предполагаемых запасов никеля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Венесуэла обладает значительной минеральной базой, но в ближайшие годы страна вряд ли станет заметным игроком на мировом рынке металлов. Об этом говорится в сообщении "Норникеля", опубликованном в Telegram-канале компании.

По оценкам геологов, которые приводит "Норникель", в Венесуэле есть не менее 400 тыс. тонн предполагаемых запасов никеля. "Для сравнения: в России они превышают 6,5 млн тонн, поэтому на мировом рынке венесуэльский объем пока выглядит скромно", - подчеркнули в российской компании. Также запасы золота составляют примерно 650 тонн, что не является уровнем, сопоставимым с крупнейшими производителями, но это довольно значительный запас по мировым меркам.

При этом запасы железной руды оцениваются в 14,68 млрд тонн. "Таким образом, Венесуэла обладает примерно 8% общемировых резервов и входит в пятерку стран с крупнейшими запасами", - отметили в "Норникеле".

В стране также зафиксированы залежи меди, алюминия, молибдена, магния, серебра, цинка, титана, вольфрама и урана, однако по большинству из них нет подтвержденных данных о промышленной добыче.

Политическая нестабильность, слабая инфраструктура и дефицит инвестиций сдерживают развитие добычи, ведь главное ограничение - не сырье, а условия его освоения, отметили в компании. "Даже в нефтяном секторе темпы роста остаются неопределенными, а проекты в металлургии в ближайшие годы вряд ли перейдут в активную фазу", - заключили в "Норникеле".

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Глава МИД республики Иван Хиль Пинто назвал действия Вашингтона военной агрессией. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по территории Венесуэлы. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны Мадуро и его супруги Силии Флорес.