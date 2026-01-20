Бизнесмен Финк: форум в Давосе кажется многим неуместным в текущей ситуации

Временный сопредседатель форума также отметил, что мир в настоящее время "гораздо меньше доверяет" ВЭФ и его участникам в вопросе формирования будущего

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 20 января. /ТАСС/. Всемирный экономический форум (ВЭФ), ежегодно проводимый в Давосе, кажется многим неуместным в текущей ситуации. Об этом заявил временный сопредседатель форума, генеральный директор американской инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк.

"Для многих людей эта встреча кажется неуместной в данный момент, - сказал он на 56-й сессии ВЭФ. - Мы слышим всю эту [антикапиталистическую критику на протестных акциях] об элите".

Он отметил, что с момента падения Берлинской стены в 1989 году "было создано больше богатства, чем когда-либо в истории человечества". "В странах с развитой экономикой это богатство сосредоточилось в руках гораздо более узкого круга людей, чем это может выдержать любое здоровое общество", - признал Финк.

"Сейчас мы живем в эпоху искусственного интеллекта <...>. Будем ли мы действовать по той же схеме? <...> Если искусственный интеллект сделает с белыми воротничками то же, что глобализация сделала с рабочими, нам нужно прямо сегодня заняться решением этой проблемы", - считает сопредседатель форума.

По его словам, в настоящее время мир "гораздо меньше доверяет" ВЭФ и его участникам в вопросе формирования будущего. "Если Всемирный экономический форум хочет быть полезным в будущем, он должен вернуть это доверие", - подчеркнул Финк. "Мы должны сделать так, чтобы больше людей получили возможность высказаться", - добавил он.