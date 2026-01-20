Эксперт Косарев: рынок не ожидает большого снижения продаж водки за 2025 год

Производство водки за год снизилось на 4,2%, сообщил президент Союза производителей алкогольной продукции

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Снижение продаж водки в РФ в 2025 году по сравнению с 2024 годом будет совсем небольшим, производство этой продукции за год снизилось на 4,2%. Об этом сообщил ТАСС президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

"Производство водки за 2025 год снизилось на 4,2%, но для того, чтобы понять, что реально происходило на рынке крепкого алкоголя в прошлом году нужно ориентироваться не на производство, а на продажи. К концу недели ЕМИСС опубликует эти данные, и тогда можно будет делать выводы. По нашим данным, расхождение в продажах с 2024 годом будет совсем незначительным", - отметил он.

Как ранее сообщили в Росалкогольтабакконтроле, производство водки в России по итогам 2025 года уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 4,2%, до 79,321 млн декалитров (дал), коньяка - на 13,3%, до 8,374 млн дал. В целом выпуск алкогольной продукции в 2025 году (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизилось на 5,3%, до 178,257 млн дал.