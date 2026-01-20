Мишустин: свыше половины внешнеторговых операций РФ проводится в рублях

По линии так называемых опорных стран прогресс еще более заметен, там общий показатель торговли в нацвалютах преодолел планку в 90%, отметил премьер-министр России

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Миридонов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Доля нацвалют во внешнеторговом товарообороте России достигла 85%, причем больше половины расчетов приходится на рубли. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии внешнеэкономической деятельности.

"Продолжается переход торговли на расчеты в национальных валютах. За 10 месяцев [2025 года] их доля в товарообороте со всеми государствами достигла 85%. Здесь опережаем поставленную ранее цель в 70%, и на рубли приходится свыше половины расчетных операций", - сказал премьер.

Он добавил, что по линии так называемых опорных стран прогресс еще более заметен, там общий показатель торговли в нацвалютах преодолел планку в 90%.

По словам Мишустина, инфраструктура поддержки экспорта должна быть донастроена таким образом, чтобы ускорить поиск новых торговых партнеров и концентрировать усилия на приоритетных товарных группах - прежде всего это продукция высокого передела и машиностроения.